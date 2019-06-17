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  3. 17 Haziran 2019 12:08

Çağlar Söyüncü'nun aslan dövmesi

Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü Çeşme'deki tatilinde dövmeleriyle ilgi çekti. İtalya Seri A takımlarından Roma'da top koşturan Cengiz Ünder ile İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, yaz tatillerini Çeşme'de geçiriyor.

Çağlar Söyüncü'nun aslan dövmesi

İtalya Seri A takımlarından Roma'da top koşturan Cengiz Ünder ile İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, yaz tatillerini Çeşme'de geçiriyor.

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Çağlar Söyüncü'nun aslan dövmesi

İki yakın arkadaş önceki gün Rise'N Shine Beach'te görüntülendi.

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Çağlar Söyüncü'nun aslan dövmesi

Cengiz Ünder'le birlikte deniz keyfi yapan Çağlar Söyüncü, sırtını kaplayan dev aslan figürü ve vücudundaki diğer dövmelerle plajda ilgi odağı oldu.

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Çağlar Söyüncü'nun aslan dövmesi

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