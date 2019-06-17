Çağlar Söyüncü'nun aslan dövmesi
Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü Çeşme'deki tatilinde dövmeleriyle ilgi çekti. İtalya Seri A takımlarından Roma'da top koşturan Cengiz Ünder ile İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, yaz tatillerini Çeşme'de geçiriyor.
İtalya Seri A takımlarından Roma'da top koşturan Cengiz Ünder ile İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, yaz tatillerini Çeşme'de geçiriyor.
Cengiz Ünder'le birlikte deniz keyfi yapan Çağlar Söyüncü, sırtını kaplayan dev aslan figürü ve vücudundaki diğer dövmelerle plajda ilgi odağı oldu.