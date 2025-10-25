Çakallarla Dans’ın Köfte Necmi’sinden ilk hasat sürprizi
Bir süre önce ailesiyle birlikte İstanbul'a veda ederek İznik’te bin 800 metrekare zeytinlik satın alan ünlü oyuncu Timur Acar ilk zeytin hasadını yaptı...
Kaynak: İHA
Çakallarla Dans, Kertenkele, Uzak Şehrin Masalı ve Şahane Hayatım gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Timur Acar tarımla uğraşmaya başladı.
1 / 8
Doğaya kaçan ünlü isim Bursa’nın İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde bin 800 metrekare zeytinlik satın aldı.
2 / 8
İlk hasadını yapmaya başlayan ünlü oyuncu o anları "Kimse görmeden" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
3 / 8
4 / 8