Çakırbeyliler sorgu altında
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde masadan istediklerini almakta kararlı olan Altan, Hızır'ın ailesi ve dostlarını ablukası altına alıyor.
Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz.
Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır.
Ailesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır.