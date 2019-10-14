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YPG/PKK'DAN CEYLANPINAR'A HAVAN SALDIRISI
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  3. 14 Ekim 2019 11:45

Çakırbeyliler sorgu altında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde masadan istediklerini almakta kararlı olan Altan, Hızır'ın ailesi ve dostlarını ablukası altına alıyor.

Çakırbeyliler sorgu altında

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz.

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Çakırbeyliler sorgu altında

Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır.

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Çakırbeyliler sorgu altında

Ailesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır.

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Çakırbeyliler sorgu altında

Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır.

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