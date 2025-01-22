Çakma peygamberden Müge Anlı'ya canlı yayında ölüm büyüsü tehdidi
Televizyon ekranlarında gündüz kuşağını korku filmine çeviren kadın programlarından en çok izlenenlerinden biri olan ATV ekranlarında yayılnanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kendisinin peygamber olduğunu iddia eden bir kadın tarafından kandırılaan 2 kardeşle ilgili yayında üfürükçü kadın Müge Anlı'yı "ölüm büyüsü" ile tehdit etti, stüdyo bir anda karıştı...
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son programında Müge Anlı, Almanya'dan gelen iki kardeşin, eşlerinin bir üfürükçü tarafından kandırılarak Türkiye'ye kaçtığını iddia etmelerinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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Müge Anlı ve ekibi, üfürükçüye ulaşarak durumu araştırmaya başladı.
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Ancak karşılaşılan manzara herkesi şok etti.
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Üfürükçü kadın, kendini "mehdi azamın hizmetçisiyim" diye tanımlayarak, Anlı'yı ölüm büyüsü yapmakla tehdit etti.
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