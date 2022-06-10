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  4. Çalışanlarına ''mastürbasyon'' izni veren çılgın patrondan yeni izin

Çalışanlarına ''mastürbasyon'' izni veren çılgın patrondan yeni izin

Bağımsız yetişkin filmi yapımcısı ve yönetmeni Erika Lust çalışanlarına verdiği mastürbasyon molası hakkından sonra yeni uygulamasıyla gündeme geldi.

Çalışanlarına ''mastürbasyon'' izni veren çılgın patrondan yeni izin - Resim: 1

İspanyol yetişkin filmleri yapım şirketinin patronu geçen yıl çalışanlarına günde yarım saat mastürbasyon molası vermişti.

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Çalışanlarına ''mastürbasyon'' izni veren çılgın patrondan yeni izin - Resim: 2

Hatta şirketin Barcelona ofisinde bu işe ayrılan bir mastürbasyon istasyonu bile var.

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Çalışanlarına ''mastürbasyon'' izni veren çılgın patrondan yeni izin - Resim: 3

Erika Lust uygulamayı hem mastürbasyonu normalleştirmek hem de çalışanlarına değer verdiğini göstermek amacıyla hayata geçirdiğini anlattı.

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Çalışanlarına ''mastürbasyon'' izni veren çılgın patrondan yeni izin - Resim: 4

Üstelik Lust’a göre kendini iyi hisseden çalışanlar daha verimli çalışıyor.

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