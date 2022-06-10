Çalışanlarına ''mastürbasyon'' izni veren çılgın patrondan yeni izin
Bağımsız yetişkin filmi yapımcısı ve yönetmeni Erika Lust çalışanlarına verdiği mastürbasyon molası hakkından sonra yeni uygulamasıyla gündeme geldi.
İspanyol yetişkin filmleri yapım şirketinin patronu geçen yıl çalışanlarına günde yarım saat mastürbasyon molası vermişti.
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Hatta şirketin Barcelona ofisinde bu işe ayrılan bir mastürbasyon istasyonu bile var.
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Erika Lust uygulamayı hem mastürbasyonu normalleştirmek hem de çalışanlarına değer verdiğini göstermek amacıyla hayata geçirdiğini anlattı.
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Üstelik Lust’a göre kendini iyi hisseden çalışanlar daha verimli çalışıyor.
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