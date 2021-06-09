Cam Tavanlar dizisi başlıyor: İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Cam Tavanlar dizisi fragmanı ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. İşte bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan Cam Tavanlar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu.
Cam Tavanlar tanıtımlarıyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği ‘Cam Tavanlar’ın senaryosu Meriç Acemi’nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka’yla beraber Cam Tavanlar'ın oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar buluşuyor.
Rekabet ve aşkı buluşturan hikayesiyle ‘Cam Tavanlar’ 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de başlıyor!
CAM TAVANLAR İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cam Tavanlar ilk bölüm gelişmeleri şöyle; Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerin ise asansörle dümdüz yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında, azimli, çalışkan, güçlü bir kadın; Leyla… Dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirinin CEO’su… Erkekler dünyasında bir kadın olarak varlığını korumaya çalışan Leyla, restoranda ansızın patlak veren bir yangının sonuçlarıyla mücadele etmeye başlıyor fakat devasa bir problemin adım adım yaklaştığından henüz habersiz…Leyla ve başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu’nun yollarının kesişmesi, ikili arasında kolay kolay sönmeyecek bir yangın başlatıyor. Alevler yükseldikçe mücadele, rekabet, çekişme ve aşk harlanacak; ikili kendilerini büyük bir savaşın içinde bulacak. Bakalım bu savaşın bir galibi olacak mı?
LEYLA (BENSU SORAL)
8 yaşında yetim kalmasıyla hayatı alt üst olan Leyla’nın hayat mücadelesi hiç bitmemiş, Leyla bugüne tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir. Zeki, çalışkan ve disiplinli bir kadındır. Güzelliği ile değil, işiyle ön plana çıkmak ister. Erkeklerden uzak durur, sadece ipleri kendi elinde tuttuğu ilişkilere izin verir. Her olayı yenmek ve yenilmek olarak görür ve yenilmekten nefret eder. Leyla, tam kariyerinin zirvesine ulaşacakken her şeye yeniden başlamak zorunda kalır ancak bu defa cam tavanları yıkacaktır.
Cem (KUBİLAY AKA)
Genç ve başarılı bir iş insanı olan ve köklü bir aileden gelen Cem, bir görenin bir daha unutamayacağı, kadın erkek, genç yaşlı, herkesi kendine çeken olağanüstü bir sosyal yeteneğe sahip, doğuştan ışıklı bir adamdır. Üniversiteden sonra yıllarca Londra'da kalmış, çalıştığı markayı önemli bir hale getirmiştir. Hayatta anlaşamadığı tek kişi Leyla'dır. Çünkü aralarında feci bir rekabet ve aşk vardır.