  4. Camdaki Kız'ın Laz Kızı Alya ekranlara geri dönüyor

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı 'Laz Kızı Alya' karakteriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı setlere geri dönüyor.

Kaynak: birsenaltuntas.com
Ünlü şarkıcı Alya, Show TV'nin Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey ve Celil Nalçakan'lı yeni dizisi "Kadife Kelepçe"yle anlaştı.

Erol Avcı'nın yapımcılığını üstlendiği dizide Alya kendisi gibi bir şarkıcıya hayat verecek ve iddialı bir hikâyeyle seyirci karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selim Demirdelen'in kurucu yönetmenliğini yapacağı dizinin 7 Eylül'de tanıtım çekimi, 9 Eylül'de okuma provası yapılacak. 

17 Eylül'de ise sete çıkılması planlanıyor.

