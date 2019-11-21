Can Yaman bu kez Malatya sokaklarında yürüyemedi!
Son olarak yer aldığı Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan ve uluslararası tanınırlığa ulaşan Can Yaman gittiği her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Son olarak 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne katılan Yaman
Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman, 9. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya'ya gitti.
Hayranlarının yoğun ilgisiyle ilgili konuşan Yaman, bu sevginin kurgu olduğu iddiaları karşısında şu açıklamayı yaptı: