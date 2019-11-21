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  3. 21 Kasım 2019 23:20

Can Yaman bu kez Malatya sokaklarında yürüyemedi!

Son olarak yer aldığı Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan ve uluslararası tanınırlığa ulaşan Can Yaman gittiği her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Son olarak 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne katılan Yaman

Can Yaman bu kez Malatya sokaklarında yürüyemedi!

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman, 9. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya'ya gitti.

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Can Yaman bu kez Malatya sokaklarında yürüyemedi!

Malatya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman, sokaklarda yürüyemedi.

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Can Yaman bu kez Malatya sokaklarında yürüyemedi!

Hayranlarının yoğun ilgisiyle ilgili konuşan Yaman, bu sevginin kurgu olduğu iddiaları karşısında şu açıklamayı yaptı:

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Can Yaman bu kez Malatya sokaklarında yürüyemedi!

"Tüm bunların kurgu olduğu söyleniyor ama hepsi gerçek. Ne yapayım; evime mi kapanayım, bu sevgiye, alkışa sırtımı mı döneyim?

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