Can Yaman, Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi
Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen genç aşıklar Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin yakınlığına dayanamayan Can Yaman, Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi.
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkının ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi.
Yaman, eski partneri Demet Özdemir ile 'Erkenci Kuş' dizisi döneminde çekilmiş bazı karelerini sosyal medya hesabından sildi.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan spor spikeri ile adı anılan Yaman'ın bu hamlesi ikilinin hayranlarını şaşırttı.