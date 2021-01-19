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  3. 19 Ocak 2021 09:25

Can Yaman, Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi

Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen genç aşıklar Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin yakınlığına dayanamayan Can Yaman, Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi.

Can Yaman, Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkının ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi.

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Can Yaman, Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi

Yaman, eski partneri Demet Özdemir ile 'Erkenci Kuş' dizisi döneminde çekilmiş bazı karelerini sosyal medya hesabından sildi.

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Can Yaman, Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi

Geçtiğimiz günlerde İtalyan spor spikeri ile adı anılan Yaman'ın bu hamlesi ikilinin hayranlarını şaşırttı.

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Can Yaman, Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi

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