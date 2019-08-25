  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Ağustos 2019 09:57

Can Yaman dünyaca ünlü yıldızları solladı

Oyuncu Can Yaman, Amerika'da uluslararası Scoop TV tarafından düzenlenen Televizyonun Star Adamı yarışmasında 64 ismi geride bıraktı.

Can Yaman dünyaca ünlü yıldızları solladı

Star TV ekranlarında yayınlanan ancak geçtiğimiz günlerde final yapan Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, farkını ortaya koydu. Yaman, dünya çapında yapılan bir yarışmada 64 rakibini sollayarak birinciliğe oturdu.

1/ 5
Can Yaman dünyaca ünlü yıldızları solladı

Amerika'da uluslararası Scoop TV tarafından 'eonline' sitesinde düzenlenen #TVsTopLeadingMan 2019 (Televizyonun star adamı) yarışmasında Can Yaman sürprizi... Yaman, dünyaca ünlü 64 starı geride bırakarak finale kaldı.

2/ 5
Can Yaman dünyaca ünlü yıldızları solladı

Can Yaman'ın rakibi ise Supernatural dizisinin yakışıklı oyuncusu Jensen Ackles. Yabancı oyuncuya ciddi bir fark atan Can Yaman açık ara farkla şimdilik birinci. Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi bulunan Yaman, şimdilerde İtalya'da tatil yapıyor. Yakışıklı oyuncu önceki gün kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

3/ 5
Can Yaman dünyaca ünlü yıldızları solladı

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM