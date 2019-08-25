Can Yaman dünyaca ünlü yıldızları solladı

Can Yaman'ın rakibi ise Supernatural dizisinin yakışıklı oyuncusu Jensen Ackles. Yabancı oyuncuya ciddi bir fark atan Can Yaman açık ara farkla şimdilik birinci. Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi bulunan Yaman, şimdilerde İtalya'da tatil yapıyor. Yakışıklı oyuncu önceki gün kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.



