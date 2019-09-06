Can Yaman hakkında bomba iddia! Can Yaman o diziye transfer mi oluyor?
Birol Güven'in Can Yaman'la paylaştığı kare olay oldu. Yakışıklı oyuncunun 2 yıl aranın ardından ekranlara yeniden döneceği açıklanan Seksenler'e dahil olacağı öne sürüldü. Bir diğer iddia ise Birol Güven ile Can Yaman'ın bir sinema filmi için anlaşmaya vardıkları yönünde.
'Erkenci Kuş' dizisiyle adından söz ettiren ve dünya çapında bir üne kavuşan Can Yaman, gittiği İtalya'da da sevgi seliyle karşılaşmıştı. Oyuncunun kaldığı otelin önünde toplanan sevenleriyle Can Yaman, tek tek fotoğraf çektirmişti.
Can Yaman'ın özel hayatını mercek altına alanlar memleketini öğrendiklerinde şaşkına döndü. Birçok seveni Can Yaman'ın göçmen bir ailenin oğlu olduğunu bilmiyordu. Peki Can Yaman aslen nereli? İşte Can Yaman ve ünlülerin memleketleri.