Can Yaman hakkında bomba iddia! Can Yaman o diziye transfer mi oluyor?

Birol Güven'in Can Yaman'la paylaştığı kare olay oldu. Yakışıklı oyuncunun 2 yıl aranın ardından ekranlara yeniden döneceği açıklanan Seksenler'e dahil olacağı öne sürüldü. Bir diğer iddia ise Birol Güven ile Can Yaman'ın bir sinema filmi için anlaşmaya vardıkları yönünde.