Can Yaman soyundu, sosyal medya karıştı
Şimdilerde İtalya'da oyunculuk hayatına devam eden Can Yaman, ünlü bir markanın erkek iç giyim ürünleri için verdiği pozlarla sosyal medyada olay oldu.
Dünyaca ünlü Türk oyuncu Can Yaman, sosyal medyasında yaptığı son paylaşımıyla ortalığı fena karıştırdı.
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Şu sıralar polis Francesco Demir karakteriyle İtalyan televizyonunda boy gösteren Can Yaman birçok marka ile çalışmalarını da sürdürüyor. Son olarak dünyaca ünlü bir markanın erkek iç giyim yüzü olan Can Yaman'ın boxerlı paylaşımları sosyal medyada olay yarattı.
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Dünyaca ünlü bir marka için kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede dünyanın her yerinden beğeni ve yorum aldı.
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Yaman'ın son paylaşımı dünyanın her yerinden övgü alsa da bazı Türk takipçileri tepki göstererek takibi bıraktığını dile getirdi.
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