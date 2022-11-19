Can Yaman soyundu, sosyal medya karıştı

Şu sıralar polis Francesco Demir karakteriyle İtalyan televizyonunda boy gösteren Can Yaman birçok marka ile çalışmalarını da sürdürüyor. Son olarak dünyaca ünlü bir markanın erkek iç giyim yüzü olan Can Yaman'ın boxerlı paylaşımları sosyal medyada olay yarattı.