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  3. 27 Ocak 2021 15:36

Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı belgelendi!

Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı belgelendi!

Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı belgelendi!

Gittiği her yerde binlerce hayranı tarafından karşılanan Can Yaman, Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filminde rol almak için bir süre önce İtalya'ya gitti.

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Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı belgelendi!

Aynı zamanda çekilecek bir dizide de başrol olacak olan Yaman'ın İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.

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Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı belgelendi!

TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR Geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta ile Roma'da baş başa romantik beş gün geçirdiği basına yansıyan yakışıklı oyuncunun Türkiye'den ayrılıp İtalya'ya yerleşeceği iddiaları da gündeme gelmişti.

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