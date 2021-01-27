Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı belgelendi!
Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Gittiği her yerde binlerce hayranı tarafından karşılanan Can Yaman, Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filminde rol almak için bir süre önce İtalya'ya gitti.
Aynı zamanda çekilecek bir dizide de başrol olacak olan Yaman'ın İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.