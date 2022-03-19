Can Yaman yeni aşkını paylaştı 'Güneş gibi güzel'
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta, "2017'deki sevgilisi ona ihanet ettiği için güven sorunu var" açıklamasında bulundu. Diletta Leotta'nın bu sözlerinin ardından tüm dikkatler Bestemsu Özdemir'i çevrildi.
İtalyan güzel Diletta Leotta, eski sevgilisi Can Yaman'la alakalı Türk magazin dünyasını karıştıracak bomba gibi açıklamalarda bulundu.
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Güzel spiker, bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda; 2021 sonunda ayrıldığı oyuncunun güven sorunu olduğunu söyledi.
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Leotta'nın "Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış" dedi.
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Bu sözler üzerine gözler Can Yaman'ın 2017 yılında ayrıldığı Bestemsu Özdemir'e çevrildi. Yaman ile aşkını o sene bitiren Özdemir'in oyuncu tarafından ihanete uğradığı konuşulmuştu.
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