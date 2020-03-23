SON DAKİKA
BİR BANKA DAHA KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ
YARGIDA YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ! BAKAN GÜL AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Mart 2020 11:49

Can Yaman'dan Demet Özdemir'e dikkat çeken mesaj

Güzel oyuncu Demet Özdemir'in paylaşımı çok konuşuldu. Eski sevgilisi Can Yaman'dan yorum gecikmedi.

Can Yaman'dan Demet Özdemir'e dikkat çeken mesaj

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ile Can Yaman, birlikte rol aldıkları 'Erkenci Kuş' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Dizinin final yapmasıyla birlikte aşk bitti.

1/ 5
Can Yaman'dan Demet Özdemir'e dikkat çeken mesaj

Can Yaman, dizi finalinden sonra verdiği bir röportajda, "Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık" şeklindeki sözleri ile günlerce konuşulmuştu.

2/ 5
Can Yaman'dan Demet Özdemir'e dikkat çeken mesaj

Yaman'ın sözleri eski sevgilisi ile arasını açmıştı. Özdemir'in de yakışıklı oyuncuya haber göndererek, "Adımı anma" dediği, hatta arama motorlarından ikisiyle ilgili haberlerin kaldırılmasını talep ettiği iddia edilmişti.

3/ 5
Can Yaman'dan Demet Özdemir'e dikkat çeken mesaj

Her iki isim de çıkan haberler karşısında sessizliğini korumuştu.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM