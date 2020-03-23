Can Yaman'dan Demet Özdemir'e dikkat çeken mesaj
Güzel oyuncu Demet Özdemir'in paylaşımı çok konuşuldu. Eski sevgilisi Can Yaman'dan yorum gecikmedi.
Ünlü oyuncular Demet Özdemir ile Can Yaman, birlikte rol aldıkları 'Erkenci Kuş' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Dizinin final yapmasıyla birlikte aşk bitti.
Can Yaman, dizi finalinden sonra verdiği bir röportajda, "Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık" şeklindeki sözleri ile günlerce konuşulmuştu.
Yaman'ın sözleri eski sevgilisi ile arasını açmıştı. Özdemir'in de yakışıklı oyuncuya haber göndererek, "Adımı anma" dediği, hatta arama motorlarından ikisiyle ilgili haberlerin kaldırılmasını talep ettiği iddia edilmişti.