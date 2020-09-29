  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Eylül 2020 21:30

Can Yaman'dan dikkat çeken paylaşım

FOX TV'de Can Yaman ve Özge Gürel'in dizisi Bay Yanlış'ın final kararının ardından gelen sosyal medya paylaşımı herkesi merak ettirdi.

Can Yaman'dan dikkat çeken paylaşım

Yeni sezonda reyting savaşını kaybeden dizilerden biri Bay Yanlış dizisi oldu. Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı "Bay Yanlış" dizisi için flaş bir karar alındı.

1/ 5
Can Yaman'dan dikkat çeken paylaşım

Yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlanan dizinin yeni sezonda fişi çekildi. Daha başlamadan yurt dışında da büyük ilgi gören dizinin 14. bölümde final yapacağı öğrenildi.

2/ 5
Can Yaman'dan dikkat çeken paylaşım

Final haberlerinin ardından Can Yaman, Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. 

3/ 5
Can Yaman'dan dikkat çeken paylaşım

Yaman, hikayesinden yaptığı paylaşımda "Aslında çok güzel çiçek açardık da yanlış toprağa gömüldük" ifadelerini kullandı. Oyuncunun yaptığı paylaşımla kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM