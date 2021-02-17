Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya gökyüzünde evlenme teklifi

Ünlü oyuncu Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'ya sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı pankartla evlenme teklif etti. Diletta'nın, Yaman'a ne yanıt verdiği ise merak konusu oldu.