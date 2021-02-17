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  3. 17 Şubat 2021 09:25

Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya gökyüzünde evlenme teklifi

Ünlü oyuncu Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'ya sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı pankartla evlenme teklif etti. Diletta'nın, Yaman'a ne yanıt verdiği ise merak konusu oldu.

Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya gökyüzünde evlenme teklifi

Ünlü oyuncu Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'ya sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı pankartla evlenme teklif etti. Diletta'nın, Yaman'a ne yanıt verdiği ise merak konusu oldu.

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Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya gökyüzünde evlenme teklifi

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya gökyüzünde evlenme teklifi

İtalyan magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.

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Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya gökyüzünde evlenme teklifi

Yaman ve Leotta'dan sürpriz bir haber geldi. Ünlü oyuncu, dün sevgilisine evlenme teklifi etti.

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