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  3. 23 Nisan 2019 23:50

Can Yaman’dan olay yaratan paylaşım

Rol aldığı dizi ile yıldızı giderek parlayan Can Yaman her hareketiyle olay olmaya devam ediyor. Rol arkadaşı Demet Özdemir ile aralarında aşk olduğu dedikoduları dönen Can Yaman şimdi de sosyal medyada paylaştığı video ile olay oldu. P

Can Yaman’dan olay yaratan paylaşım

Demet Özdemir ile aralarında aşk olduğu dedikodularıyla gündem olan Can Yaman şimdi de sosyal medyada paylaştığı video ile gündem oldu.

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Can Yaman’dan olay yaratan paylaşım

Oyuncu Can Yaman, 3,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram sayfasında spor salonunda çekilmiş bir dövüş videosunu paylaştı.

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Can Yaman’dan olay yaratan paylaşım

Video saniyeler içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Can Yaman’dan olay yaratan paylaşım

Sosyal medyada çok konuşulan görüntü Twitter'da da 'TT' oldu. CAN YAMAN'IN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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