Can Yaman’dan olay yaratan paylaşım
Rol aldığı dizi ile yıldızı giderek parlayan Can Yaman her hareketiyle olay olmaya devam ediyor. Rol arkadaşı Demet Özdemir ile aralarında aşk olduğu dedikoduları dönen Can Yaman şimdi de sosyal medyada paylaştığı video ile olay oldu. P
Demet Özdemir ile aralarında aşk olduğu dedikodularıyla gündem olan Can Yaman şimdi de sosyal medyada paylaştığı video ile gündem oldu.
Oyuncu Can Yaman, 3,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram sayfasında spor salonunda çekilmiş bir dövüş videosunu paylaştı.