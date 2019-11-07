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  3. 07 Kasım 2019 13:50

Can Yaman'ı öpemeyince boğaza atladı

Can Yaman hayranlarının çılgınlığı devam ediyor. Ortaköy'deki bir mekanda eğlenen Yaman'ın yerini öğrenip soluğu o gece kulübünde alan bir Türk hayranı, önce selfie çektirdi, sonra taşkınlık çıkarıp öpmek istedi. Hayranın tavr

Can Yaman'ı öpemeyince boğaza atladı

Can Yaman'ı görmek için Bebek'i mesken tutan kadın hayranları, geçtiğimiz akşam yakışıklı oyuncunun bulunduğu mekana girip eğlenceye koyuldu.

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Can Yaman'ı öpemeyince boğaza atladı

Her zaman oldu4ğu gibi kadın hayranları, Yaman'ın etrafını sardı. Ancak ünlü oyuncu ile fotoğraf çektiren hayranlarından birine selfie de yetmedi.

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Can Yaman'ı öpemeyince boğaza atladı

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; alkolün etkisiyle tekrar Can Yaman'ın yanına gidip onu öpmek isteyen kadın, taşkınlık çıkardı.

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Can Yaman'ı öpemeyince boğaza atladı

Yakışıklı oyuncunun rahatsız olup yanından uzaklaşmasıyla çılgına dönen fanatik hayran, kendini denize attı.

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