Can Yaman'ı öpemeyince boğaza atladı
Can Yaman hayranlarının çılgınlığı devam ediyor. Ortaköy'deki bir mekanda eğlenen Yaman'ın yerini öğrenip soluğu o gece kulübünde alan bir Türk hayranı, önce selfie çektirdi, sonra taşkınlık çıkarıp öpmek istedi. Hayranın tavr
Can Yaman'ı görmek için Bebek'i mesken tutan kadın hayranları, geçtiğimiz akşam yakışıklı oyuncunun bulunduğu mekana girip eğlenceye koyuldu.
Her zaman oldu4ğu gibi kadın hayranları, Yaman'ın etrafını sardı. Ancak ünlü oyuncu ile fotoğraf çektiren hayranlarından birine selfie de yetmedi.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; alkolün etkisiyle tekrar Can Yaman'ın yanına gidip onu öpmek isteyen kadın, taşkınlık çıkardı.