Can Yaman'ın İtalyan sevgilisinin estetiksiz hali ortaya çıktı

Ünlü spiker, İtalya’da yayınlanan bir röportajında 18 yaşında ilk estetiğini yaptırdığını dile getirmişti: “18 yaşında burnumu yaptırdım. Bu benim yüzüm ve yargılanmadan onunla inandığım her şeyi yapma özgürlüğüne sahibim. İyi bir kariyer için estetik ameliyatı yaptırmadım.”