Can Yaman'ın İtalyan sevgilisinin estetiksiz hali ortaya çıktı
Oyuncu Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Can Yaman’ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta’nın estetiksiz fotoğrafları “Magazin D Yaz”da ortaya çıktı. Burun ve meme estetiği yaptıran Leotta’nın daha sonra da dudaklarını dolguyla büyüttüğü öğrenildi.
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Ünlü spiker, İtalya’da yayınlanan bir röportajında 18 yaşında ilk estetiğini yaptırdığını dile getirmişti: “18 yaşında burnumu yaptırdım. Bu benim yüzüm ve yargılanmadan onunla inandığım her şeyi yapma özgürlüğüne sahibim. İyi bir kariyer için estetik ameliyatı yaptırmadım.”
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