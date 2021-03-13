Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın dekoltesi olay oldu
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı göğüs dekolteli seksi pozu gündem oldu.
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta Instagram'dan paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafı olay oldu
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. Oyuncuyla, evleneceği iddia edilen İtalyan sunucunun seksi karesine yorum ve beğeni yağdı.
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Sunucu kareye, "Kış ne kadar soğuk olursa olsun, peşinde her zaman bahar vardır" diye yazdı.
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Yaman ile Leotta, çiftinin aşkı Türkiye ve İtalya'nın yanı sıra birçok ülkede de gündeme geliyor.
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