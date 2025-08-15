Candan Erçetin'den ''Türkiye’nin en seksi kadınları'' listesinde olmasına tepki gösterdi
Ünlü şarkıcı Canan Erçetin, yıllar önce "Türkiye'nin en seksi kadınları" listesine dâhil edilmiş olmasının kendisini utandırdığını ve rahatsız ettiğini söyledi
Uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Candan Erçetin, Gökhan Çınar’ın YouTube programı Katarsis'e konuk olup samimi açıklamalarda bulundu.
1 / 9
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'ne yerleşen Erçetin, verdiği bir röportajda kendisinin seksapel üzerinden tanımlamasını "çok ayıp" olarak nitelendirdi.
2 / 9
62 yaşındaki sanatçı yıllar önce 'Türkiye'nin en seksi kadınları' listesinde yer alması konusunda da yorumda bulundu.
3 / 9
Erçetin bundan büyük utanç duyduğunu belirterek "Yıllarca müziğe, eğitime emek verdim, beni seksapel üzerinden tanımlamak çok ayıp" ifadelerini kullandı.
4 / 9