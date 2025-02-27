Candaş Tolga Işık, Seda Bakan'a Esas Oğlan için çok sert sözler
Hadise'nin ilk oyunculuk denemesi olan ve Seda Bakan ile başrollerini paylaştığı Esas Oğlan dizisinin IMDB'de 10 üzerinden sadece 2 puan almasına tepki gösteren Seda Bakan'a Candaş Tolga Işık'tan çok sert bir tepki geldi.
Dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan dizisi, fragmanının yayınlanmasıyla birlikte büyük yankı uyandırmıştı.
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Hadise’nin ilk oyunculuk deneyimi olmasıyla dikkat çeken yapım, IMDb listesinde ise beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.
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Hadise ve Seda Bakan’ın başrollerinde yer aldığı, erotik sahneleri nedeniyle eleştirilen dizi, IMDb’de 10 üzerinden yalnızca 2 puan alarak, dijital platformlarda yayınlanan projeler arasında en düşük puanlardan birine sahip oldu.
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Diziye yönelik eleştiriler artarken, başrol oyuncularından Seda Bakan, sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi.
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