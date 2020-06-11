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  3. 11 Haziran 2020 17:37

Caner Çalışır'ın cenazesinde skandal!

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır'ın cenazesinde yaşananlar büyük tepki çekti. Cenazeye katılan bazı kişilerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ''pes'' dedirtti.

Caner Çalışır'ın cenazesinde skandal!

DJ ve sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın cenazesi Arnavutköy'deki Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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Caner Çalışır'ın cenazesinde skandal!

Çalışır'ın yakın çevresi, cenazeden bazı görüntüler paylaştı. Çalışır'ın bazı arkadaşlarının sosyal medya üzerinden cenazeyle ilgili yaptığı paylaşımlar tepki topladı.

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Caner Çalışır'ın cenazesinde skandal!

Çalışır'ın arkadaşı şarkıcı İrem Derici de bu duruma tepki gösterdi. Derici, "Sinirden deliriyordum" dedi.

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Caner Çalışır'ın cenazesinde skandal!

Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı. Caner Çalışır, O Hayat Benim, Ulan İstanbul ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerde de rol almıştır. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmıştır.

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