Caner Çalışır'ın cenazesinde skandal!
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır'ın cenazesinde yaşananlar büyük tepki çekti. Cenazeye katılan bazı kişilerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ''pes'' dedirtti.
DJ ve sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın cenazesi Arnavutköy'deki Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.
Çalışır'ın yakın çevresi, cenazeden bazı görüntüler paylaştı. Çalışır'ın bazı arkadaşlarının sosyal medya üzerinden cenazeyle ilgili yaptığı paylaşımlar tepki topladı.
Çalışır'ın arkadaşı şarkıcı İrem Derici de bu duruma tepki gösterdi. Derici, "Sinirden deliriyordum" dedi.