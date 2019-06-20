Caner Toygar ve Berke Kentli’nin aşkı mahkemede bitti

"KARAKOLA SIĞINDIM" Mahkemenin son sözlerini sorduğu Caner Toygar, "Ben de boşanmak istiyorum. Tazminat taleplerim var" diye konuştu. Berke Kentli ise sık sık şiddet gördüğünü belirterek "Ben defalara kaçarak karakola sığındım. Tazminat ve tedbir nafakası talebim var" dedi.