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  3. 20 Haziran 2019 13:51

Caner Toygar ve Berke Kentli’nin aşkı mahkemede bitti

Evlilik programında tanışıp evlenen Caner Toygar ve Berke Kentli'nin aşkı mahkemede bitti. Evliliklerinden 6 ay sonra karşılıklı boşanma davası açan çiftten Caner Toygar'ın Kentli'ye 50 bin lira tazminat davası ödemesine karar verildi.

Caner Toygar ve Berke Kentli’nin aşkı mahkemede bitti

Nisan 2017'de evlenen Berke Kentli (37) ve Caner Toygar (38), 1 yılı aşkın süredir karşılıklı açtıkları davalar ve suç duyurularıyla gündemdeydi. Çift, evlendikten 6 ay kadar sonra karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

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Caner Toygar ve Berke Kentli’nin aşkı mahkemede bitti

Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesi'nde görülen davada karar, dün yapılan duruşmada çıktı. Berke Kentli'nin avukatı Rabia Üzümcü yaptığı savunmada, müvekkilinin evlilik süresince şiddet gördüğünü belirterek, boşanma talepli davalarının kabul edilmesini istedi.

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Caner Toygar ve Berke Kentli’nin aşkı mahkemede bitti

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Caner Toygar'ın avukatı Aslı Şahin ise şiddet iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek "Ünlü biriyle evlenerek lüks yaşamak isteyen birinin aradığını bulamaması neticesinde böyle bir konu söylenmiştir" şeklinde savunma yaptı.

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Caner Toygar ve Berke Kentli’nin aşkı mahkemede bitti

"KARAKOLA SIĞINDIM" Mahkemenin son sözlerini sorduğu Caner Toygar, "Ben de boşanmak istiyorum. Tazminat taleplerim var" diye konuştu. Berke Kentli ise sık sık şiddet gördüğünü belirterek "Ben defalara kaçarak karakola sığındım. Tazminat ve tedbir nafakası talebim var" dedi.

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