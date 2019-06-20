Caner Toygar ve Berke Kentli’nin aşkı mahkemede bitti
Evlilik programında tanışıp evlenen Caner Toygar ve Berke Kentli'nin aşkı mahkemede bitti. Evliliklerinden 6 ay sonra karşılıklı boşanma davası açan çiftten Caner Toygar'ın Kentli'ye 50 bin lira tazminat davası ödemesine karar verildi.
Nisan 2017'de evlenen Berke Kentli (37) ve Caner Toygar (38), 1 yılı aşkın süredir karşılıklı açtıkları davalar ve suç duyurularıyla gündemdeydi. Çift, evlendikten 6 ay kadar sonra karşılıklı olarak boşanma davası açtı.
Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesi'nde görülen davada karar, dün yapılan duruşmada çıktı. Berke Kentli'nin avukatı Rabia Üzümcü yaptığı savunmada, müvekkilinin evlilik süresince şiddet gördüğünü belirterek, boşanma talepli davalarının kabul edilmesini istedi.
Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Caner Toygar'ın avukatı Aslı Şahin ise şiddet iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek "Ünlü biriyle evlenerek lüks yaşamak isteyen birinin aradığını bulamaması neticesinde böyle bir konu söylenmiştir" şeklinde savunma yaptı.