Caner Toygar yıllar sonra itiraf etti: Kafasında bardak kırmasının nedeni...

Toygar o günü şöyle anlattı;

"KEŞKE VURMASAYDIM"

"Gülben Ergen'in programında beni günlerce aradılar. Ben dedim ki, 'İyi değilim. Programa çıkmak istemiyorum. Biliyorum tatsızlık çıkacak. 3 ay aradılar. En son dedim ki Tülin'i yayına almayacaksanız ben geleceğim. Asla Tülin'i bağlamayacağız dediler... Zaten o dönem psikolojim bozuk. Biraz konuştuktan sonra Tülin'i bağladılar. Tülin de o dönem sürekli yalan-doğru bir şeyler anlatıyordu. Yayına bağlanınca yine bir şeyler söyledi. Ben de sinirlendim. O an Gülben Hanım, 'Al su iç' dedi. Keşke onu yapmasaymış. Bardağı aldım, vurdum... Keşke vurmasaydım." dedi.



"BARDAĞI VURUNCA KAFAM YERİNE GELDİ"

Hakkında çıkan 'reklam' iddialarına da değinen Caner, "İnsanlar 'Reklam yaptı, para aldı' diyor. Zaten ben o günlerde çok sayıda programa, en iyi programlara çıkıyordum. Neden bardak kırayım da gündeme geleyim ki? Buradan söylüyorum pişmanım. 'Ünlülerin sinirli halleri' diye her hafta gösteriyorlar. Olmuş bitmiş, 23-24 yaşındaydım. Yaptığım doğru değil. O an bir sinir patlaması oldu. Vurunca da rahatladım, kafa yerine geldi. Ondan sonra hayata daha değişik bakmaya başladım" şeklinde konuştu.