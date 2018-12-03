Canlı yayında aşkını anlattı... ''Ben seninle evleneceğim''

İşte Ceyda Düvenci’nin açıklamalarından satır başları…



Her şey çok yolunda. Biraz yoğun ve yorgun bir yıldı benim için. İki çocuğa adapte olmak, zor geçti ama atlattım artık. İyim, psikoloji okuyorum diye galiba böyle bir durum oldu.