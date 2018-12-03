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  3. 03 Aralık 2018 14:53

Canlı yayında aşkını anlattı... ''Ben seninle evleneceğim''

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Ceyda Düvenci konuk oldu.

Canlı yayında aşkını anlattı... ''Ben seninle evleneceğim''

Bir süredir televizyon ve sinemaya ara veren güzel oyucu, merak edilenlerini anlattı.

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Canlı yayında aşkını anlattı... ''Ben seninle evleneceğim''

İşte Ceyda Düvenci’nin açıklamalarından satır başları…

Her şey çok yolunda. Biraz yoğun ve yorgun bir yıldı benim için. İki çocuğa adapte olmak, zor geçti ama atlattım artık. İyim, psikoloji okuyorum diye galiba böyle bir durum oldu.

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Canlı yayında aşkını anlattı... ''Ben seninle evleneceğim''

Ben okumayı çok seviyorum, insanın kendini geliştirmesi gerektiğini hep düşünüyorum. Melisa’nın doğumundan sonra çocuk gelişimi üzerine çok fazla kitap okudum. Zaman geçtikçe üniversite kitapları okuduğumu fark ettim, oralardan tatmin olduğumu anladım.

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Canlı yayında aşkını anlattı... ''Ben seninle evleneceğim''

Sonra çocuk gelişimi okumak istedim. Geçen sene bir üniversiteye kaydoldum ama oranın müfredatı beni çok mutlu etmedi, biraz eski bilgiler olduğunu düşündüm. Bu sene İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde okuyorum. Artık öğrenciyim. Aynı zamanda da yüksek lisans için ocakta sınavım var.

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