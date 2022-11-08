Canlı yayında ''Baldızım yılan gibi'' dedi, eşi çileden çıktı!
Esra Erol'un programında yaşanan olayda, eşinden boşanmak isteyen adam "Baldızımı bekliyorum yılan gibi nereden çıkacak diye" deyince ortalık birbirine girdi.
atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da da Hasan Yurtalan isimli adam eşinden şiddet gördüğünü ve eşinin çocuklarına da şiddet uyguladığını iddia etti. Eşinden boşanmak isteyen Yurtalan, aile huzurunun eşinin ailesi tarafından bozulduğunu öne sürmüştü. Canlı yayında ''Baldızım yılan gibi nereden çıkacak diye bekliyorum'' dedi.
''Ben kızınızı değil, kızınız beni kaçırdı''
Karısının çocukların doğumundan sonra çok değiştiğini telefonda başka birileriyle görüştüğünü de iddia eden Hasan Yurtalan, aile huzurunun eşinin ailesi tarafından bozulduğunu iddia etti. Canlı yayınlanan programa kayınvalidesi ile telefonda görüşen Hasan önceki programda ''Ben kızınızı değil, kızınız beni kaçırdı'' diyerek dikkat çekmişti.
''Baldızım yılan gibi nereden çıkacağını bekliyorum''
Dün yayınlanan canlı yayında da baldızıyla yüzleşen Hasan, ''Benim evliliğimi siz bitirdiniz. Yılan gibi nereden çıkacağını bekliyorum. Ailesi bizim aramızı bozdu'' dedi. Bunun üzerine eşine sinirlenen Nurten eşi Hasan'a ''Yalan söyleme senin ailen arayı bozdu. Ablamı suçlama'' dedi. Hasan Yurtalan eşine yönelik olarak ise ''Senden boşandığım gün dinime imanıma çiftetelli oynacağım'' ifadelerini kullandı.
Hasan Yurtalan son olarak ''Benim derdim çocuklarım. Onları bu kadından almak istiyorum. Çocuklarım bu kadının elinde perişan halde yaşıyor'' dedi.