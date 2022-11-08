Canlı yayında ''Baldızım yılan gibi'' dedi, eşi çileden çıktı!

''Ben kızınızı değil, kızınız beni kaçırdı''

Karısının çocukların doğumundan sonra çok değiştiğini telefonda başka birileriyle görüştüğünü de iddia eden Hasan Yurtalan, aile huzurunun eşinin ailesi tarafından bozulduğunu iddia etti. Canlı yayınlanan programa kayınvalidesi ile telefonda görüşen Hasan önceki programda ''Ben kızınızı değil, kızınız beni kaçırdı'' diyerek dikkat çekmişti.