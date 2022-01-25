Canlı yayında elbisesinin düğmeleri açıldı
Avustralyalı ünlü sunucu Tara Brown, canlı yayında kıyafetinin azizliğine uğradı. Röportaj sırasında elbisesinin düğmeleri açılan 53 yaşındaki sunucu zor anlar yaşadı.
60 Dakika adlı programın sunucusu Tara Brown, canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı.
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11 Eylül'den kurtulan Pasquale Buzzelli ile röportaj yapan 53 yaşındaki sunucu programa önü düğmeli bir bluzla çıktı.
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Konukla sohbete dalan ve refleks olarak ellerini kaldıran Tara'nın ortadaki düğmeleri bir anda açıldı. Tara Brown durumu bir süre fark edemedi. Ünlü sunucu yakasına bakınca frikik verdiğini anladı.
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