Canlı yayında medya sorumlusuna taciz rezaleti!
Kış transfer döneminde yüksek bir meblağ ile Fiorentina'ya transfer edilen golcü isim Arthur Cabral'in basın mensubunu taciz etmesi gündeme bomba gibi düştü.
Kış transfer döneminde yüksek bir meblağ ile Fiorentina'ya transfer edilen golcü isim Arthur Cabral'in basın toplantısında kulübün mensubuna yaptığı hareket skandala yol açmıştı. Cabral'in bakışlarına maruz kalan Rossella Petrillo'dan açıklama geldi.
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Kış transfer döneminde 14 milyon Euro karşılığında Basel'den Fiorentina'ya transfer olan Arthur Cabral'ın basın toplantısındaki hareketleri olay oldu.
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Cabral'ın kulübün sosyal medya sorumlusu Rossella Petrillo'ya olan bakışı ve yaptığı hareketler sosyal medyada tepki çekti.
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Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda gözleriyle kadın medya sorumlusunu taciz eden Brezilyalı futbolcunun o andaki ifadesi de dikkatlerden kaçmadı.
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