Canlı yayında olay itiraf: ''Konferans salonunun tuvaletinde ilişkiye girdik''
Amerikalı model ve televizyon yıldızı Chrissy Tigen, katıldığı programda cinsel hayatıyla ilgili çok özel açıklamalar yaptı. Sunucunun ''Şimdiye kadar ilişkiye girdiğiniz en tuhaf yer neresiydi?'' sorusuna yanıt veren Tigen, konferans salonunun tuvaletinde ilişkiyi girdiğini itiraf etti.
Ünlü model gündeme bomba gibi düşen itirafından sonra, yıllar önce kendisine GRAMMY ödülleri sırasında da aynı sorunun sorulduğunu o zaman sadece '' Obama Şey'' dediğini söyledi.
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Kocasıyla ilişkiye girdiği tarihi söylemeyen Tigen, 2008 yılında Obama başkan seçilmeden önce demokratların konferansına katıldığını gösteren bir video YouTube'da yayınlandı.
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Videonun ortaya çıkmasından sonra Tigen'ın 2008 yılındaki konferansta eşiyle ilişkiye girdikleri dedikodularının ortaya atılmasına sebep oldu.
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Tigen, ayrıca kocası ile bir meyve suyu standı, Los Angeles'ta bazı giyim mağazaları gibi halka açık yerlerde ilişkiye girdiğini söyledi.
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