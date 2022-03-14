Canlı yayında romantik anlar: Seda Sayan, Çağlar Ökten'e ''evet'' dedi

Sayan'ın açıklamalarına şarkı ile cevap veren Çağlar Ökten, İrem Derici'nin Kalbimin Tek Sahibine şarkısını okudu. Sahneye gelen Ökten, şarkıyı Sayan'ın gözlerine içine bakarak dans etti. Romantik anlar yaşayan genç şarkıcı, kendisinden 25 yaş büyük olan Seda Sayan'ı alnından öpmeyi de ihmal etmedi.