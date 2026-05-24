Cannes'da Altın Palmiye Ödülü sahibini buldu
Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan 79. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü ‘Fjord’ filmiyle Rumen yönetmen Cristian Mungiu kazandı.
Kaynak: DHA
Fransa’da düzenlenen 79’uncu Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını bu yıl Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook'un üstlendi. Rumen yönetmen Cristian Mungiu, ‘Fjord’ filmiyle Altın Palmiye Ödülü'nü aldı.
En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi, ‘La Bola Negra’ filmiyle İspanyol yönetmenler Javier Calvo ve Javier Ambrossi'nin yanı sıra ‘Fatherland’ filmiyle Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin oldu.
Jüri Ödülü ise ‘L'Aventure revee’ filmiyle Alman yönetmen Valeska Grisebach'a verildi.
Festivalde, Rus yönetmen Andrei Zviaguintsev ‘Minotaure’ filmiyle Büyük Ödül'e layık görülürken, En İyi Senaryo Ödülü'nü ‘Notre Salut’ filminin senaryosunu kaleme alan Fransız senarist Emmanuel Marre kazandı.
