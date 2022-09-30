Cansel Çördük değişimi ile gündemde: Mini etekli salıncak pozu ile olay oldu
Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Cansel Çördük değişimi ile gündeme geldi.
Henüz 14 yaşındayken Mehmet Ali Erbil tarafından otel odasına çağrıldığını iddia eden Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle izleyiciyi şaşırtan Cansel Çördük, bu defa mini elbiseli salıncak pozuyla adından söz ettirdi.
1 / 22
Cansel Çördük'ün cesur doğum günü pozlarına çok sayıda yorum yapıldı.
2 / 22
Sosyal medya kullanıcıları Cansel Çördük'ün estetik müdahalelerle bambaşka biri olduğunu öne sürerken, bazı kullanıcılar Çördük'ün son halini Bahar Candan'a benzetti.
3 / 22
Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Cansel Çördük, sık sık değişimiyle gündeme geliyor.
4 / 22