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  4. Cansel Çördük değişimi ile gündemde: Mini etekli salıncak pozu ile olay oldu

Cansel Çördük değişimi ile gündemde: Mini etekli salıncak pozu ile olay oldu

Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Cansel Çördük değişimi ile gündeme geldi.

Cansel Çördük değişimi ile gündemde: Mini etekli salıncak pozu ile olay oldu - Resim: 1

Henüz 14 yaşındayken Mehmet Ali Erbil tarafından otel odasına çağrıldığını iddia eden Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle izleyiciyi şaşırtan Cansel Çördük, bu defa mini elbiseli salıncak pozuyla adından söz ettirdi.

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Cansel Çördük değişimi ile gündemde: Mini etekli salıncak pozu ile olay oldu - Resim: 2

Cansel Çördük'ün cesur doğum günü pozlarına çok sayıda yorum yapıldı.

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Cansel Çördük değişimi ile gündemde: Mini etekli salıncak pozu ile olay oldu - Resim: 3

Sosyal medya kullanıcıları Cansel Çördük'ün estetik müdahalelerle bambaşka biri olduğunu öne sürerken, bazı kullanıcılar Çördük'ün son halini Bahar Candan'a benzetti.

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Cansel Çördük değişimi ile gündemde: Mini etekli salıncak pozu ile olay oldu - Resim: 4

Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Cansel Çördük, sık sık değişimiyle gündeme geliyor.

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