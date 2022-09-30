Cansel Çördük değişimi ile gündemde: Mini etekli salıncak pozu ile olay oldu

Henüz 14 yaşındayken Mehmet Ali Erbil tarafından otel odasına çağrıldığını iddia eden Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle izleyiciyi şaşırtan Cansel Çördük, bu defa mini elbiseli salıncak pozuyla adından söz ettirdi.