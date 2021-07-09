Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat dudak dudağa yakalandı
Oyuncu Cansel Elçin (47), kendisinden 16 yaş küçük eşi Zeynep Tuğçe Bayat'la Bodrum tatiline devam ediyor. Çiftin romantik anları objektiflere böyle yansıdı...
Ağustos 2020'de nikah masasına oturan Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayat çifti, önceki gün Muğla Bozburun'daki teknelerinde objektiflere takıldı.
1 / 12
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre eşi Zeynep Tuğçe Bayat'a elleriyle güneş kremi süren Cansel Elçin, sonrasında teknenin merdivenlerinden balıklama atlayarak kendisini serin sulara bıraktı.
2 / 12
Eşinin denize girdiğini girdiğini fark eden Bayat, Elçin’den kısa süre sonra denize girdi. Suyun içerisinde şakalaşan aşıklar birbirlerine öpücüklere boğdu.
3 / 12
Yaklaşık yarım saat süren deniz sefası sonrası teknenin merdivenlerine çıkan aşıklar, birbirlerini yıkadı.
4 / 12