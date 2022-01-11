Cansu Dere 20 yıl önceki haliyle gündeme geldi
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’nin Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley Watson ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun 20 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncu Cansu Dere, Sıla ve Ezel dizilerindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplamıştı.
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Ezel dizisinde Kenan İmirzalioğlu ile başrolü paylaşan Cansu Dere, Eyşan karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
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Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere, oyunculuk alanında kendini kanıtladı.
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Ünlü oyuncu şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşıyor.
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