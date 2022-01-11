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  4. Cansu Dere 20 yıl önceki haliyle gündeme geldi

Cansu Dere 20 yıl önceki haliyle gündeme geldi

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’nin Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley Watson ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun 20 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı.

Cansu Dere 20 yıl önceki haliyle gündeme geldi - Resim: 1

Ünlü oyuncu Cansu Dere, Sıla ve Ezel dizilerindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplamıştı.

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Cansu Dere 20 yıl önceki haliyle gündeme geldi - Resim: 2

Ezel dizisinde Kenan İmirzalioğlu ile başrolü paylaşan Cansu Dere, Eyşan karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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Cansu Dere 20 yıl önceki haliyle gündeme geldi - Resim: 3

Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere, oyunculuk alanında kendini kanıtladı.

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Cansu Dere 20 yıl önceki haliyle gündeme geldi - Resim: 4

Ünlü oyuncu şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşıyor.

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