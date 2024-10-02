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Cansu Dere ekranlara geri dönüyor; yeni dizisi belli oldu

Oyuncu Cansu Dere, ‘1001 Gece Masalları’nda Şehrazat’ı canlandırmak için Bozdağ Film’le anlaşmaya vardı. Dizi, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak.

Cansu Dere ekranlara geri dönüyor; yeni dizisi belli oldu - Resim: 1

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken eski manken Cansu Dere yeni bir yapımla sevenleriyle buluşacak. Özellikle Sadakatsiz dizisinde Asya karakteriyle izleyiciden tam not alan güzel oyuncu Cansu Dere, yeni bir projede rol almaya karar verdi.

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Cansu Dere ekranlara geri dönüyor; yeni dizisi belli oldu - Resim: 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Cansu Dere, Bozdağ Film’le el sıkıştı. Dere, TRT'nin dijital platformu Tabii için çekilecek '1001 Gece Masalları' dizisinde Şehrazat’ı canlandıracak.

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Cansu Dere ekranlara geri dönüyor; yeni dizisi belli oldu - Resim: 3

Hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın hikayesi için hazırlıklara başlandı.

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Cansu Dere ekranlara geri dönüyor; yeni dizisi belli oldu - Resim: 4

Öykü ve senaryosu Atilla Engin’e ait olan dizinin önümüzdeki aylarda sete çıkması planlanıyor.

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