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  4. Cansu Dere teknedeki bikinili pozlarıyla nefes kesti

Cansu Dere teknedeki bikinili pozlarıyla nefes kesti

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken 41 yaşındaki Cansu Dere, yaz tatilinin tadını çıkarırken teknede görüntülendi.

Cansu Dere teknedeki bikinili pozlarıyla nefes kesti - Resim: 1

Yoğun bir çalışma döneminden çıkan Cansu Dere şu sıralar yazın tadını çıkarıyor. 

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Cansu Dere teknedeki bikinili pozlarıyla nefes kesti - Resim: 2

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisiyle büyük bir başarı yakalayan Cansu Dere'nin dizisi final yaptı.

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Cansu Dere teknedeki bikinili pozlarıyla nefes kesti - Resim: 3

Disney Plus'ta yeni projeler için hazırlıklara başlayan Dere, şu sıralar tatil yapıyor. 

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Cansu Dere teknedeki bikinili pozlarıyla nefes kesti - Resim: 4

Magazin basının objektifinden kaçamayan Cansu Dere teknede görüntülendi. 

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