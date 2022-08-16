Cansu Dere teknedeki bikinili pozlarıyla nefes kesti
Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken 41 yaşındaki Cansu Dere, yaz tatilinin tadını çıkarırken teknede görüntülendi.
Yoğun bir çalışma döneminden çıkan Cansu Dere şu sıralar yazın tadını çıkarıyor.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisiyle büyük bir başarı yakalayan Cansu Dere'nin dizisi final yaptı.
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Disney Plus'ta yeni projeler için hazırlıklara başlayan Dere, şu sıralar tatil yapıyor.
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Magazin basının objektifinden kaçamayan Cansu Dere teknede görüntülendi.
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