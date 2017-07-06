Cansu Taşkın sörfü beceremedi
Sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cansu Taşkın, Çeşme'de tatilin keyfini çıkartıyor.
Çeşme’de tatil yapan Cansu Taşkın, Alaçatı’da rüzgar sörfü eğitimi alırken görüntülendi.
Hürriyet
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Bora Kozanoğlu Sörf Okulu eğitmeni Selami Ahi’den ders alan Taşkın, başarısız denemelerinin ardından “Ne kadar denesem de bana göre değil ama çok güzel bir spor” dedi.
“Ne zaman ateşli fotoğraf koysam, ünlü isimler ve işadamları sosyal medyadan mesajlar atıyor. Beni ifşa etme diye yalvarıyorlar” açıklamasıyla gündeme gelen Taşkın, o sözlerin kendisine ait olmadığını da söyledi: