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  3. 06 Temmuz 2017 11:31

Cansu Taşkın sörfü beceremedi

Sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cansu Taşkın, Çeşme'de tatilin keyfini çıkartıyor.

Cansu Taşkın sörfü beceremedi

Çeşme’de tatil yapan Cansu Taşkın, Alaçatı’da rüzgar sörfü eğitimi alırken görüntülendi.

Hürriyet

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Cansu Taşkın sörfü beceremedi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Bora Kozanoğlu Sörf Okulu eğitmeni Selami Ahi’den ders alan Taşkın, başarısız denemelerinin ardından “Ne kadar denesem de bana göre değil ama çok güzel bir spor” dedi.

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Cansu Taşkın sörfü beceremedi

“Ne zaman ateşli fotoğraf koysam, ünlü isimler ve işadamları sosyal medyadan mesajlar atıyor. Beni ifşa etme diye yalvarıyorlar” açıklamasıyla gündeme gelen Taşkın, o sözlerin kendisine ait olmadığını da söyledi:

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Cansu Taşkın sörfü beceremedi

“Gerçek dışı ve hakaret dolu bir haber yapılmış. Hukuki yollardan hakkımı arayacağım. Benim gönül işlerine ayıracak vaktim yok. Sunuculuk ve oyunculuğa yoğunlaştım.”

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