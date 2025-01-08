Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan ile ilişkisiyle ilgili olay itiraf
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan ile yaşadığı geçen yıl magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini bozup dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Manken Cansu Taşkın geçen yıl konuk olduğu bir programda 'İnci Taneleri' dizisinde 'Azem' karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını itiraf ederek "Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" demişti.
Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun da Instagram hesabından peş peşe ablası ve Yılmaz Erdoğan'ın fotoğraflarını ve videosunu paylaşmıştı. Videoda Erdoğan'ın Taşkın'ı dudağından öptüğü görülmüştü.
Önceki gün bir davete katılan Cansu Taşkın 'Magazin Burada' muhabirine Yılmaz Erdoğan ile özel anlarından bahsetti.
Taşkın, "En özelimi kimse bilemez. Benim bir rahatsızlığım olmuştu, sabaha kadar başımda beklediği günü hatırlıyorum. Benim için en özel an o andır yani. Ben zaten her zaman hiçbir kötü niyetim yok, hiçbir zaman onun hakkında kötü konuşamam. Çok değerli. Dışarıdan insanlar nasıl tanıyor bilmiyorum ama ilişkiyi yaşayan insan ben olduğum için benim tanıdığım çok başka biri" ifadelerini kullandı.