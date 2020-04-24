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  3. 24 Nisan 2020 10:36

Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri göründü

Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Cansu Tosun, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri göründü

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında Cansu Tosun ile nikah masasına oturdu.

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Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri göründü

Anne olmak için gün sayan 32 yaşındaki Tosun, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri göründü

8 aylık hamile olan Cansu Tosun'un paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdırdı.

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Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri göründü

Cansu Tosun, geçtiğimiz bu pozunu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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