Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri göründü
Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Cansu Tosun, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında Cansu Tosun ile nikah masasına oturdu.
Anne olmak için gün sayan 32 yaşındaki Tosun, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
8 aylık hamile olan Cansu Tosun'un paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdırdı.