Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Erkan Kolçak Köstendil, doğum sonrası duygularını "Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim. Başta bilgisi ve sevgisiyle her şeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz Yusuf Olgaç'a bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan ebe Hayriye'ye, sporla beni bile doğurtabilecek olan Özlem İncesu Güveli'ye, bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım Allah'a şükür! Canına kurban Cansu❤️ Hoş geldin oğlum..." mesajıyla dile getirmişti.