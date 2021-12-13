Çantasında cinsel ilişki oyuncağı bulunan TV yıldızı havalimanında gözaltına alındı
Katıldığı Geordie Shore reality programı ile ismini duyuran İngiliz televizyon yıldızı Charlotte Crosby , Dubai havalimanında ilginç anlar yaşadı.
Cinsellik için kullanılan malzemelerin girişinin yasak olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde polis tarafından havalimanında tutulan ve ülkeye girişi engellenen Charlotte, arkadaşı Adam Frisby polise yalvardıktan sonra serbest bırakıldı.
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Polis cinsel ilişki oyuncağına el koyduktan sonra TV yıldızı serbest bırakıldı ve ülkeye giriş yapmasına izin verildi.
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Kullandığı cinsel oyuncaklar hakkında açıklamalarda bulunmaktan hiçbir zaman çekinmeyen Charlotte, kısa süre önce ilişki yaşadığı erkek arkadaşı Jake Ankers ile aynı evde yaşamaya başladığını açıkladı.
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