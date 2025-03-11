Çantasını alıp gitmişti... Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye mi oldu ?
Her sezon olduğu gibi bu sezonda da tartışmaların ve gerginliklerin ardının arkasının gelmediği Survivor adasında Sema Aydemir'in sırt çantasını alıp gittiği anlar damgasını vurdu. Acun Ilıcalı ile Sema Aydemir arasındaki diyaloglar olay oldu..
Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümüne Sema Aydemir'in iletişim oyununda çantasını alıp oyun alanını terk ettiği anlar damgasını vurdu.
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Murat Ceylan şaşkınlık yaşayarak "Çantasını da aldı oyun alanını terk ediyor" dedi.
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Bu olay sonrası Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın Sema ile konseydeki görüşmesi dikkat çekti.
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Konseyde Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl yaşanan kavgayı da hatırlatarak Sema'ya ''Senin geçen sene yaşadığın olayı kabul etmeyebilirdik. Bu konsey aslında pasaportunu istiyor musun konseyi. Pasaportunu istiyor musun istemiyorsun'' diye sordu.
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