Çantasını alıp gitmişti... Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye mi oldu ?

Konseyde Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl yaşanan kavgayı da hatırlatarak Sema'ya ''Senin geçen sene yaşadığın olayı kabul etmeyebilirdik. Bu konsey aslında pasaportunu istiyor musun konseyi. Pasaportunu istiyor musun istemiyorsun'' diye sordu.