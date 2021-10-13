Cardi B.'nin doğum gününe ünlü akını
Ünlü isimler, abartılı lüks harcamaları, sahnedeki ve günlük hayattaki iddialı kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Cardi B.'nin doğum gününe akın etti.
Abartılı lüks harcamaları, sahnedeki ve günlük hayattaki iddialı kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Cardi B, 29 yaşına gösterişli bir şekilde girdi.
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Gerçek adı "Belcalis Marlenis Almánzar" olan Cardi B, Los Angeles'ın gözde gece kulüplerinden birinde düzenlenen partiye ev sahipliği yaptı.
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PARTİDE YALIN AYAK
Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren rapçi, ünlü konuklarını ağırladı. Cardi B, doğum gününü kutlamak için yine iddialı bir görünüm tercih etti.
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Doğumdan sonra yağ aldırdığı yönündeki dedikoduları yalanlayan şarkıcı, bu kez gece için fiziksel özelliklerini gözlerden saklamayan bir kıyafet seçti.
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