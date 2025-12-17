  1. Anasayfa
  4. Çarkıfelek'in eski güzel hostesinin değişimi baş döndürdü

İşte Benim Stilim adlı yarışma programında ünlendikten sonra bir dönem Çarkıfelek adlı yarışma programında hosteslik yapan güzel isim Emel Özkızıltaş son haliyle herkesi şaşırtı.

Yıllar önce İşte Benim Stilim'e katıldıktan sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

Bir süredir gözlerden uzak kalan ünlü isim Çarkıfelek'te ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in hostesi olarak yer aldıktan sonra da Gelinim Mutfakta adlı programla ekranlara geri dönmüştü.

Yer aldığı programlardaki hal ve hareketleri sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özkızıltaş, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. 

Her paylaşımıyla olay olan Özkızıltaş’ın gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor.

