Çarli'nin Cilvenaz'ı son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu
Çarli dizisi 90'lı yıllara damga vururken, Cilvenaz rolüyle hatırlanan Çağlar Kondu son haliyle dikkat çekti.
Oyunculuk dışında bir kariyere yönelen Çarli'nin Cilvenaz'ı, mezunu olduğu mesleği yapmaya başladı. Çarli dizisi 90'ların efsaneleri arasında yer alırken, oyuncularından Cilvenaz'a hayat veren Çağlar Kondu da gündeme oturdu. Peki Çağlar Kondu şimdi ne yapıyor? Herkes onu Çarli'nin Cilvenaz'ı olarak tanırken, Çağlar Kordu gerçek mesleğine geri döndü.
Çarli dizisi 90'lı yıllara damga vururken, Cilvenaz rolüyle hatırlanan Çağlar Kondu son haliyle dikkat çekti. Çağlar Kondu uzun bir süredir dizilerde rol almazken, televizyon projelerinde kısa bir süre önceye kara yer almaya devam etti. Çarli'nin Cilvenaz'ı Çağlar Kondu hayatını hayvanlara adarken, televizyonda bu konulardaki projelerde yer aldı.
Orta okul ve lis eğitimini ABD'deki Lycee Charles de Gaulle Fransız lisesi ve Barnstable High School'da alan Çarli'nin Cilvenaz'ı, kariyerine Türkiye'de devam etti. Cilvenaz olarak tanınan Çağlar Kondu, şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor.