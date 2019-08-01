Çarli'nin Cilvenaz'ı son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu

Oyunculuk dışında bir kariyere yönelen Çarli'nin Cilvenaz'ı, mezunu olduğu mesleği yapmaya başladı. Çarli dizisi 90'ların efsaneleri arasında yer alırken, oyuncularından Cilvenaz'a hayat veren Çağlar Kondu da gündeme oturdu. Peki Çağlar Kondu şimdi ne yapıyor? Herkes onu Çarli'nin Cilvenaz'ı olarak tanırken, Çağlar Kordu gerçek mesleğine geri döndü.