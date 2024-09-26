Catherine Zeta Jones'un eşi Michael Douglas’a doğum günü hediyesi ''çıplak pozları'' oldu
Dünyaca ünlü güzel oyuncu Catherine Zeta Jones, eşi Michael Douglas’ın 80. doğum gününü tamamen çıplak bir pozla kutladı.
2000 yılından beri evli olan Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, doğum günlerini sosyal medyada kutladı.
Michael Douglas 80. yaşına girerken, Galli oyuncu Catherine Zeta Jones 55. yaşını çarşamba günü kutladı.
Jones , sosyal medya üzerinden paylaştığı bir nostalji fotoğrafının altına, “Michael’a ve bana mutlu yıllar! Bu biz 25 yıl önce doğum günümüzde!” diye yazdı. Douglas ile romantik bir buluşmalarına ait eski bir fotoğrafı paylaşan Jones, “Seni tüm kalbimle seviyorum, sevgili dostumuz @jeanpigozzi bizi New York’ta fotoğrafladı!” dedi.
Michael Douglas da eşi Catherine’i sosyal medyada kutladı ve Swansea doğumlu yıldızın muhteşem bir fotoğrafını paylaştı. Michael, “Doğum günü kız kardeşim, seni tüm kalbimle seviyorum! Yeni yılın en iyisi olsun! @catherinezetajones,” diye yazdı.