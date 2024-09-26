Catherine Zeta Jones'un eşi Michael Douglas’a doğum günü hediyesi ''çıplak pozları'' oldu

Jones , sosyal medya üzerinden paylaştığı bir nostalji fotoğrafının altına, “Michael’a ve bana mutlu yıllar! Bu biz 25 yıl önce doğum günümüzde!” diye yazdı. Douglas ile romantik bir buluşmalarına ait eski bir fotoğrafı paylaşan Jones, “Seni tüm kalbimle seviyorum, sevgili dostumuz @jeanpigozzi bizi New York’ta fotoğrafladı!” dedi.