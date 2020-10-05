Çatı Katı Aşk'a herkesi şaşırtan bomba transfer!
Ekranların sevilen dizisi Çatı Katı Aşk'a yeni bölümde bomba bir oyuncu kadroya katılıyor.
Peki Selin Şekerci kimdir?Babası Arap, annesi Azeri asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda yer aldı. İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Daha sonra İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı.
Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün reklamlarında oynamıştır. Kavak Yelleri adlı bir gençlik dizisinde üç bölüm Feyza karakterini ve Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırmıştır. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol almıştır.