Çatı Katı Aşk'a herkesi şaşırtan bomba transfer!

Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün reklamlarında oynamıştır. Kavak Yelleri adlı bir gençlik dizisinde üç bölüm Feyza karakterini ve Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırmıştır. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol almıştır.