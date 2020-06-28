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  3. 28 Haziran 2020 10:31

Çatlak Şanzel'in itirafları sosyal medyayı karıştırdı

''Çatlak Şanzel'' lakabıyla tanınan şarkıcı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. 17 yaşında işlediği cinayeti anlatan Şanzel'in sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Çatlak Şanzel'in itirafları sosyal medyayı karıştırdı

'Çatlak Şanzel' lakabıyla tanınan şarkıcı Şanzel Çetin'in Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. 17 yaşında işlediği cinayeti anlatan Şanzel'in sözleri sosyal medyadan tepki yağmasına neden oldu.

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Çatlak Şanzel'in itirafları sosyal medyayı karıştırdı

Hürriyet'in haberine göre şarkıcı, babaannesinin ölümüne neden olduğuna inandığı doktoru tabancayla vurduğunu söyledi. İşte Şanzel'in yaptığı o açıklamalar:

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Çatlak Şanzel'in itirafları sosyal medyayı karıştırdı

"Babaannem yanlış ameliyatla vefat etti. Onu öldüren doktoru öldürdüm. Ben de çocuktum, 17 yaşındaydım. 36 sene hapis cezası aldım, 24'e indi. O zaman cezanın 3'te biri yatılıyordu. 7 sene 2 ay 10 gün yattım. Sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim."

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Çatlak Şanzel'in itirafları sosyal medyayı karıştırdı

Şanzel'in yaptığı açıklamalar karşısında Armağan Çağlayan'ın kahkaha atması da izleyenleri kızdırdı. Başta sağlık sektörü çalışanları olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla iki isme tepki gösterdi.

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